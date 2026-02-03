قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إبراهيم عادل إلى نورشيلاند الدنماركي.. انطلاقة أوروبية أم بوابة العبور إلى الأهلي؟

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي رسميا تعاقده مع الجناح إبراهيم عادل قادما من نادي الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء في خطوة أعادت اسم اللاعب بقوة إلى دائرة الجدل داخل الشارع الكروي المصري وفتحت باب التساؤلات حول مستقبله الحقيقي وما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

ويبلغ إبراهيم عادل 24 عامًا ومن المنتظر انضمامه لتدريبات نورشيلاند خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء إجراءات تصريح العمل على أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا عبر بوابة الدوري الدنماركي المعروف بكونه محطة عبور مهمة للمواهب الشابة نحو الدوريات الكبرى.

تفاصيل الصفقة ولماذا نورشيلاند؟

بحسب ما أُعلن يتضمن عقد الإعارة بند أحقية شراء بقيمة تقترب من مليوني يورو وهو رقم يعكس القناعة الفنية الكبيرة لدى النادي الدنماركي بإمكانات اللاعب خاصة أن نورشيلاند سبق له متابعة إبراهيم عادل منذ عام 2022 قبل أن تتعطل الصفقة حينها.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة غير مستقرة للاعب مع الجزيرة الإماراتي حيث تراجع ظهوره بشكل ملحوظ عقب عودته من معسكر منتخب مصر ما عزز التكهنات حول خروجه من حسابات النادي وفتح الباب أمام سيناريو الرحيل.

مسيرة لاعب استثنائي

يعد إبراهيم عادل أحد أبرز المواهب التي أنجبتها الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة وبدأ مشواره في بورسعيد قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في سن 16 عامًا ويقضي داخل النادي سبع سنوات شهدت تطورًا كبيرًا في مستواه وصولًا إلى ذروة تألقه في موسم 2024-2025.

وخلال ذلك الموسم شارك في 32 مباراة سجل 14 هدفًا وصنع 12 آخرين وكان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما أسهم في الفوز على ماميلودي صن داونز في النهائي وأنهى البطولة ثالثًا في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

دوليًا يمتلك عادل سجلًا مميزًا إذ خاض 21 مباراة مع المنتخب الأول وشارك في أمم أفريقيا الأخيرة كما كان أحد نجوم المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفي الفوز التاريخي على إسبانيا.

هل الأهلي في الصورة؟

اللافت أن انتقال إبراهيم عادل إلى نورشيلاند لم ينه الجدل حول مستقبله بل زاده اشتعالًا خاصة مع تزايد الأحاديث عن اقترابه من الأهلي.

ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق اعتبر أن ربط اسم اللاعب بالأهلي " أمر منطقي "، مشيرًا إلى أن إعارة إبراهيم عادل إلى أوروبا قد تكون خطوة ذكية تسبق انتقاله للقلعة الحمراء.

وأضاف أن اللاعب صغير السن ويمتلك امكانيات فنية كبيرة تتماشى مع فلسفة الأهلي في تدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على التطور وصناعة الفارق.

من جانبها أكدت الإعلامية سهام صالح أن إبراهيم عادل يعد الهدف الأبرز للأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب أبدى رغبة واضحة في ارتداء القميص الأحمر منذ فترة وأن الإعارة إلى نورشيلاند قد تكون جزءًا من سيناريو مشابه لما حدث مع إمام عاشور قبل انتقاله للأهلي.

كما ذهب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق إلى أبعد من ذلك مؤكدًا عبر حسابه الشخصي أن إبراهيم عادل أهلاوي في بداية الموسم المقبل، واصفًا الصفقة المحتملة بأنها الأفضل فنيًا بعد صفقة إمام عاشور.

نادي نورشيلاند الدنماركي إبراهيم عادل الجزيرة الإماراتي النادي الأهلي الأهلي نورشيلاند

