كوبري الدنمارك.. سهام صالح: إبراهيم عادل في الأهلي الموسم القادم

أوضحت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن نادي نورشيلاند الدنماركي مملوك لرجل الأعمال محمد منصور، شقيق ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي.

وأضافت أن البعض قد يفسر انتقال إبراهيم عادل إلى نورشيلاند باعتباره استثمارًا رياضيًا، إلا أنها أكدت أن اللاعب سينضم إلى النادي الدنماركي قادمًا من الجزيرة الإماراتي دون مقابل مادي، على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء.

وأشارت سهام صالح إلى أن هذا البند يمنح نادي نورشيلاند الحق في إتمام الصفقة بشكل نهائي عقب انتهاء فترة الإعارة، ما يعني أن انتقال اللاعب قد يُحسم رسميًا لصالح النادي الدنماركي بعد انتهاء المدة المحددة، وفقًا لبنود التعاقد المتفق عليها بين الأطراف المعنية.