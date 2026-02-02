الهلال يحافظ على صدارة الدوري السعودي بتعادل سلبي أمام الأهلي

انتهت قمة الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، التي جمعت الهلال والأهلي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

وشهد الشوط الأول أداءً متوسط المستوى من الفريقين، مع محاولات محدودة على المرميين، قبل أن تتغير نبرة اللقاء في الشوط الثاني الذي اتسم بالقوة والالتحامات البدنية، حيث أشهر حكم المباراة عدة بطاقات صفراء في وجه لاعبي الفريقين، من بينهم تمبكتي واليامي من الهلال، وأتانجانا وكيسي ومجرشي من الأهلي، فيما تلقى الأخير بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ودخل الهلال المباراة بتشكيل ضم:

بونو في حراسة المرمى، وأمامه متعب، تمبكتي، كوليبالي، ولودي، وفي الوسط سالم الدوسري، سافيتش، نيفيز، وكنو، بينما قاد الهجوم نونيز ومالكوم.

في المقابل، بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وعلي مجرشي، ريان حامد، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي في الدفاع، وفالتين أتانجا، فرانك كيسي، وإنزو ميو في الوسط، مع رياض محرز، ويندرسون جالينو، وإيفان توني في الخط الأمامي.

وبهذه النتيجة، حافظ الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات، ليبقى الفارق نقطة واحدة فقط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يواصل الهلال تفوقه التاريخي أمام الأهلي في الدوري، حيث التقيا في 34 مباراة، حقق خلالها الهلال الفوز في 16 مواجهة، مقابل 5 انتصارات للأهلي، فيما حسم التعادل 13 مباراة، وسجل لاعبو الهلال 59 هدفًا مقابل 36 هدفًا للأهلي.