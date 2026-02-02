الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخطة الصحية الطارئة لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة تشمل نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع؛ وفق تطورات الموقف، مشيرًا إلى أن الخطة تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية، إلى جانب تجهيز ما يقرب من 250 إلى 300 سيارة إسعاف، منها حوالي 60 سيارة متواجدة داخل وحول معبر رفح، كما يشمل التجهيز كوادر بشرية تضم نحو 12 ألف طبيب في مختلف التخصصات وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 30 فرقة انتشار سريع يتم تحريكها حسب الحاجة.

وأوضح عبد الغفار أن غرفة الأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على مدار الساعة، ومربوطة بـ 27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية المختلفة.

وأكد على الدور الحيوي للهلال الأحمر المصري في دعم الجهود اللوجستية، وتسهيل نقل المرضى والمرافقين، واستقبالهم مع الطواقم الطبية الإسعافية في معبر رفح، مشددًا على أن الهدف هو تقديم الرعاية الكاملة لجميع الحالات بلا أي تأخير.