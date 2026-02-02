موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة

أكدت الفنانة موناليزا، أن قرار رحيلها عن مصر لم يكن هروباً من الفن، بل اختياراً واعياً من أجل بناتها الثلاث.

وأوضحت خلال ظهورها ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، أن رغبتها في تكوين أسرة مستقرة والتركيز على تربية أطفالها كانت المحرك الأساسي لقرار الهجرة.

واشارت إلى أن الحياة في أمريكا منحتها تجربة مختلفة تماماً عما عاشته في القاهرة، وهي التجربة التي تشعر حيالها برضا تام رغم الحنين للوطن.

وبعد غياب دام لأكثر من عقدين، عادت الفنانة موناليزا، التي حفرت اسمها في ذاكرة الجمهور المصري من خلال دورها الشهير في فيلم "همام في أمستردام"، لتطل من جديد عبر شاشات الفضاء.

من مقر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، فتحت الفنانة موناليزا خزائن أسرارها، لتكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للاعتزال والهجرة في قمة نجاحها الفني.