ضحيت كتير عشان الأهلي.. كهربا يتحدث عن مستقبله بعد القادسية

كشف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل جديدة عن مستقبله الكروي عقب فسخ تعاقده رسميًا مع نادي القادسية الكويتي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، مؤكدًا أنه ما زال يمتلك القدرة على العطاء لعدة سنوات قادمة داخل المستطيل الأخضر.

سنوات متبقية قبل الاعتزال

وفي تصريحات أدلى بها للإعلامي إبراهيم فايق، أوضح كهربا أن أمامه ما بين ثلاث إلى أربع سنوات قبل التفكير في اعتزال كرة القدم نهائيًا، مشيرًا إلى أن الأنباء التي ترددت حول رفض نادي الإفريقي التونسي التعاقد معه غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا أنه لم يعرض نفسه على أي نادٍ.

وأضاف أن فسخ تعاقده مع القادسية فتح الباب أمامه لتلقي ثلاثة عروض رسمية فور الإعلان عن رحيله.





موقفه من العودة إلى الأهلي



وتحدث كهربا عن احتمالية العودة إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا انتماءه القوي للقلعة الحمراء، حيث قال: “أنا أهلاوي جدًا، وضحيت بالكثير من أجل ارتداء قميص الأهلي”.

وأكد أن العودة للأهلي تمثل حلمًا لأي لاعب، خاصة وأن النادي كان له فضل كبير في مسيرته الكروية، وقدم له الدعم في أصعب الفترات.

كواليس القبض عليه في الكويت

كما كشف كهربا تفاصيل صادمة عن واقعة القبض عليه في الكويت خلال فترة تواجده مع القادسية، موضحًا أن سبب الأزمة يعود لانتهاء صلاحية التأشيرة وعدم امتلاكه إقامة سارية، رغم أن النادي كان مسؤولًا عن إنهاء تلك الإجراءات. وأكد أنه لم يكن على علم بأي مشكلة قانونية، وفوجئ بالقبض عليه في المطار خلال ثوانٍ معدودة.

موقف إنساني داخل محبسه

واختتم كهربا حديثه بالإشارة إلى موقف إنساني داخل مقر احتجازه، حيث تم وضعه في غرفة تضم 13 شخصًا مصريًا، لافتًا إلى أن أحدهم استيقظ من نومه وفوجئ بوجوده، وقال له بدهشة: “كهربا؟! أكيد أنا بحلم”



