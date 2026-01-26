كهربا يوجه رسالة لمؤمن زكريا في أحدث ظهور

شارك محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي، صورة تجمعه بمؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، في مكالمة فيديو جمعت الثنائي بأحدث ظهور.

وأوضح كهربا عبر حسابه الشخصي على انستجرام، العلاقة الأخوية التي تجمعه بمؤمن زكريا.

كهربا ومؤمن زكريا

ونشر اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” رسالة مؤثرة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ، تحدث خلالها عن رحلة الحياة وما تحمله من تحديات وأخطاء، مؤكدًا أن الأهم هو التعلم والتطور مع مرور الوقت.

وكتب كهربا: “في رحلة الحياة، كل واحد فينا بيمر بتحديات وبيغلط، لكن الأهم إننا نتعلم ونكبر ونطور من نفسنا ونتغير أنافخور بكل خطوة خطيتها علشان علمتني كتير وبأؤمن إن التغييرالحقيقي بييجي مع الوقت ودي حاجة طبيعية واتعلمت فعلاً كتير واتغيرت” .

وتابع: “ياريت دايماً نكون متسامحين مع بعض ومانحكمش علي الماضي ومنسمحش للماضي يوقفنا، لأن كل يوم ربنا بيدلنا فرصة جديدة إننا نبقى أفضل”.