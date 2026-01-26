تييري هنري ينتقد مستوى التحكيم في كأس أمم إفريقيا 2025

أعرب النجم الفرنسي السابق، تييري هنري، محلل قنوات CBS، عن رأيه بشأن مستوى التحكيم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي استضافها المغرب وتوج بها منتخب السنغال، مؤكدًا أن الأداء التحكيمي أثر بشكل سلبي على سير البطولة.

وقال هنري في تعليقه على المباراة النهائية بين المغرب والسنغال: "المنافسة كانت استثنائية… لكن لا أحد كان يرغب في رؤية فريق يغادر أرض الملعب"، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية أضافت توترًا غير ضروري على مجريات المباراة.

وأضاف أسطورة فرنسا وأرسنال: "بالنسبة لي، لن يحدد ذلك مستوى البطولة، لكن الحكام لم يكونوا على مستوى الحدث ويجب تدريبهم بشكل أفضل"، في إشارة إلى الحاجة لتحسين أداء التحكيم في البطولات الأفريقية الكبرى.

وكانت المباراة النهائية قد شهدت جدلًا واسعًا بعد احتساب الحكم الكونغولي نادالا ركلة جزاء لصالح اللاعب براهيم دياز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ما دفع المنتخب السنغالي للاحتجاج والانسحاب مؤقتًا قبل العودة واستكمال المباراة، حيث سجلوا هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول ليتوجوا باللقب.