الحاجي ضيوف يسعى لتهدئة التوتر بين السنغال والمغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

دخل الأسطورة السنغالية الحاجي ضيوف على خط الأزمة، في محاولة لتهدئة التوتر القائم بين جماهير ومنتخبي السنغال والمغرب، عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وما تبعه من جدل واسع حول التحكيم.

وفي تصريحات قوية، رفض ضيوف الاتهامات الموجهة إلى المغرب بشأن «شراء الحكّام»، معتبرًا أن هذه الادعاءات تمثل «انزلاقًا خطيرًا وظلمًا كبيرًا»، مؤكدًا أن الإحباط بعد الخسارة أمر طبيعي في كرة القدم، لكنه شدد على أن الشك الدائم لا يجب أن يتحول إلى قاعدة.

وأوضح نجم السنغال السابق أن كرة القدم تُحسم داخل المستطيل الأخضر فقط، وليس عبر الشائعات أو الاتهامات، داعيًا إلى احترام روح المنافسة والنتائج مهما كانت مؤلمة.

وأشاد ضيوف بالتنظيم المغربي للبطولة، مؤكدًا أن كل الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والضيافة والأمن والتنظيم اللوجستي جرت «بجدية واحتراف واحترام كامل للمنتخبات المشاركة».

واختتم الحاجي ضيوف تصريحاته بالتأكيد على أن المغرب قدم نموذجًا مشرفًا، وأثبت أن القارة الأفريقية قادرة على تنظيم بطولات كبرى بمعايير دولية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة كرة القدم الأفريقية بعيدًا عن الخلافات والاتهامات.