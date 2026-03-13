تامر عبد المنعم: اعترض على مصطلح السينما النظيفة.. وعيب نشوه تاريخنا

أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن اعتراضه على استخدام مصطلح “السينما النظيفة”، مؤكدًا أن هذا المصطلح يحمل إساءة غير مقصودة لتاريخ السينما المصرية، وذلك خلال استضافته في برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة “هي”.

وقال عبد المنعم إن إطلاق مصطلح السينما النظيفة يعني ضمنيًا وجود “سينما غير نظيفة”، وهو ما يرفضه تمامًا، مضيفًا: “أنا اعترضت قبل كده على مصطلح السينما النظيفة، لأن لو قلنا إن في سينما نظيفة يبقى بنقول إن في سينما مش نظيفة”.

وأشار إلى أن تاريخ السينما المصرية يضم أعمالًا لفنانات كبيرات قدمن فنًا راقيًا دون الحاجة لمثل هذه المصطلحات، قائلاً: “معتقدش إن هند رستم أو شادية كانوا بيقدموا سينما وحشة أو مش نظيفة”.

وأكد عبد المنعم أن بعض الجهات تروج لهذه المصطلحات بشكل قد يؤثر على نظرة الجمهور للفن، موضحًا أنه لا يشجع المشاهد غير المناسبة، لكنه في الوقت نفسه يرفض تشويه تاريخ السينما المصرية، مضيفًا: “أنا مبشجعش الأحضان، أنا مش فاتح خمارة، لكن عيب نشوه تاريخنا السينمائي”

