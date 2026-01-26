الدرندلي: ودية مصر والبرازيل لم تُحسم وحسام حسن مستمر حتى كأس العالم

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة مصر والبرازيل الودية لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، رغم الحصول على موافقات الجهات المختصة، مشيرًا إلى وجود ترحيب من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بإقامة اللقاء.

وأوضح الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار النهائي بشأن إقامة المباراة الودية أمام البرازيل سيتم اتخاذه خلال الأسبوع المقبل، عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة كافة التفاصيل التنظيمية والفنية.

وأضاف أن الاتحاد لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بخصوص المباراة الودية الثانية التي يخوضها المنتخب قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم، في ظل السعي لاختيار مواجهات قوية تخدم استعدادات المنتخب.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن حسام حسن طالب بزيادة فترة إعداد المنتخب قبل خوض منافسات كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني لإقامة معسكر إضافي تتراوح مدته بين 7 و10 أيام، مع التنسيق الكامل مع رابطة الأندية لتوفير جميع متطلبات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن تعاقد حسام حسن مع المنتخب الوطني ممتد حتى ختام منافسات كأس العالم 2026، في إطار خطة الاستقرار الفني التي يتبناها الاتحاد استعدادًا للاستحقاقات القادمة.