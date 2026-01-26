اجتماع في اتحاد الكرة لمنافشة خارطة طريق منتخب مصر قبل كأس العالم

يعقد اليوم الإثنين مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مصيرياً لمناقشة خارطة الطريق وبرنامج إعداد منتخب مصر الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويناقش اتحاد الكرة مقترح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بواجهة منتخب البرازيل والنمسا استعدادا للمونديال.

كما يناقش اتحاد الكرة على هامش الاجتماع العروض المالية المقدمة من شركات التسويق لتنظيم مباراتي البرازيل والنمسا الوديتين.



يذكر أن اتحاد الكرة جدد الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قبل المونديال وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف مؤخرا.