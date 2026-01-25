قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 عروض جادة من الأهلي للتخلص من أشرف داري فى الميركاتو الشتوي
تشكيل المصري لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد الإلكتروني بسهولة
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
يسري غازي

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره النيجيري، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي، في مباراة تُقام في الرابعة والنصف عصر بعد غد الثلاثاء وتحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بكأس أمم إفريقيا.

وحصل يحيي خالد لاعب المنتخب لكرة اليد رجل مباراة منتخب مصر والجزائري من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره الجزائري بنتيجة 42-28، في مواجهة الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

ووضع منتخب مصر لكرة اليد قدمًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره الجزائري بنتيجة 42-28، في مواجهة الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بفارق مريح 20-10، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، ويؤكد أفضليته الفنية والبدنية، محققًا انتصارًا مستحقًا عزز به حظوظه في التأهل.

ترتيب مجموعة مصر في الدور الرئيسي

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في الدور الرئيسي، مقتربًا خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما تجمد رصيد منتخب الجزائر عند صفر نقاط في المركز الرابع.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني، مع تفوق نيجيريا بفارق الأهداف.

كان المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعدما حقق الفوز على أنجولا بنتيجة 41-28 في الدور التمهيدي، ليصعد المنتخبان معًا إلى المرحلة الحالية من البطولة.

