سفيرة مصر في رواندا تطمئن على بعثة منتخب اليد وتؤكد دعم السفارة قبل انطلاق أمم أفريقيا

حرصت السفيرة حنان شاهين سفيرة مصر لدى رواندا، على إجراء اتصال هاتفي بالكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر، فور وصول البعثة إلى رواندا، اليوم /الثلاثاء/، وذلك للاطمئنان على سلامة الوصول والاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

واطمأنت سفيرة مصر على انتظام البعثة في فندق الإقامة، مؤكدة استعداد السفارة المصرية الكامل لتلبية جميع احتياجات البعثة منذ لحظة الوصول وحتى مغادرة رواندا، وتوفير كافة الأجواء المناسبة التي تساعد المنتخب الوطني على التركيز وتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل المنافسة على اللقب القاري المنتظر.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث غادرت البعثة القاهرة مساء أمس متوجهة إلى رواندا، برئاسة خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز «جدو»، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

