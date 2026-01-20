منتخب اليد يخوض أول تدريباته في رواندا استعدادًا لمواجهة الجابون.. غدا

يخوض منتخب مصر لكرة اليد أول مران له في رواندا في تمام الرابعة عصر اليوم "الثلاثاء"، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة غدًا بمواجهة منتخب الجابون.

ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى رواندا في الساعات الأولى من صباح اليوم، برئاسة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا ، ويلعب منتخبنا مباراته الاولي غدا مع الجابون .

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من:

محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز «جدو»، يحيى الدرع، وسيف الدرع