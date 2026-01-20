تعليق ناري من شوبير على تصريحات الحضري بخصوص مستوى نجله

رد الإعلامى أحمد شوبير، على تصريحات عصام الحضرى حارس منتخب مصر والأهلى السابق، بخصوص مستوى نجله مصطفى شوبير رفقة منتخب مصر.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية:"فيه نوع من الشخصنة بقى موجود فى التحليل، رغم إن مصطفى شوبير لما شارك ظهر بمظهر جيد، وده مكسب للمنتخب إن يبقى عندك أكتر من حارس جاهز".

وكان قد تحدث الحضرى عن مستوى مصطفى شوبير، رفقة منتخب مصر خلال أمم أفريقيا فى تصريحات تليفزيونية مؤكدًا أنه قدم مباراتين فى حدود الكرات التى واجهها فقط دون مبالغة ولم يكن مبهرا ولم يكن سيئا، وأضاف الحضرى أن الحديث عن تألق شوبير بشكل مبالغ أمر غير دقيق لأنه لم يواجه اختبارات حقيقية للتقييم.

وختم الحضرى إلى أن فكرة تدوير مركز حراسة مرمى منتخب مصر الفترات الأخيرة لا يعكس ثباتًا فى مركز حراسة المرمى.