قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عبدالله هشام

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق انتقادات لاذعة لـ مصطفى شوبير بعد الاشادات الواسعة التي تلقاها اللاعب خلال مشاركته في أمم أفريقيا.

وقال عصام الحضري عبر قناة أون سبورت: مصطفى شوبير لعب مباراتين في أمم أفريقيا والكرات التي وصلت له قليلة ولم يقدم المستوى العالي جدا أو السئ، ولم يقدم المستوى الكبير لدرجة حديث الناس بشكل مستمر عنه والكرات القليلة التي وصلته تعامل معها بشكل جيد.

وأوضح أن مباراتي أنجولا تحصيل حاصل ونيجيريا نفس الحكاية تحصيل حاصل، يعني بتلعب على المركز التالت، وبالتالي لا نستطيع الحكم على مستوى حراس المرمى.

رد أحمد شوبير على تصريحات عصام الحضري

ورد أحمد شوبير، على الحضري عبر راديو أون سبورت، قائلا: مكاسب مشاركتنا في أمم أفريقيا كانت أن هناك لاعيبة لأول مرة يشاركوا زي مصطفى شوبير مثلًا.

وأضاف: بالمناسبة، سمعت أحد الحراس القدامى يقولك لماذا لعب مصطفى شوبير ماتش أنجولا وماتش نيجيريا، وهو نفسه كان يقول إنه ظهر بمظهر جيد في ماتش أنجولا، لكن لا أعرف سبب تغيير رأيه.

وأوضح: هناك نوع من أنواع الشخصنة، ويقول أن المباراتين تحصيل حاصل والحارس الأساسي كان يجب استمراره.

وأردف: مباراتين تحصيل حاصل، وبالتالي لعب وظهر بمظهر جيد، وبالتالي يمتلك المنتخب ثنائي مميز في حراسة المرمى، وإن شاء الله يبقوا تلاتة وأربعة.

وأكمل: هناك أشخاص تحلل لأمور شخصية، وليس تحليلا لمصلحة البلد، منوها بأن حسام حسن أعطى فرص للاعبين ونجحت زي خالد صبحي وأحمد عيد نجح في الظهير الأيمن ومهند لاشين وحسام عبدالمجيد واسامة فيصل.

وأختتم شوبير تصريحاته: اتحدث بمنتهى الهدوء لكن بمنتهى الألم، لان هناك شخصيات ترفض نجاح الأخرين.

منتخب مصر عصام الحضري مصطفى شوبير أحمد شوبير حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأمريكي: العلاقات مع أوروبا قوية رغم أزمة جرينلاند

احتجاجات وشغب بإيران

إيران: اعتقال 73 مسلحا في أصفهان على خلفية أعمال شغب مسلح

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد