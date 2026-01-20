حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق انتقادات لاذعة لـ مصطفى شوبير بعد الاشادات الواسعة التي تلقاها اللاعب خلال مشاركته في أمم أفريقيا.

وقال عصام الحضري عبر قناة أون سبورت: مصطفى شوبير لعب مباراتين في أمم أفريقيا والكرات التي وصلت له قليلة ولم يقدم المستوى العالي جدا أو السئ، ولم يقدم المستوى الكبير لدرجة حديث الناس بشكل مستمر عنه والكرات القليلة التي وصلته تعامل معها بشكل جيد.

وأوضح أن مباراتي أنجولا تحصيل حاصل ونيجيريا نفس الحكاية تحصيل حاصل، يعني بتلعب على المركز التالت، وبالتالي لا نستطيع الحكم على مستوى حراس المرمى.

رد أحمد شوبير على تصريحات عصام الحضري

ورد أحمد شوبير، على الحضري عبر راديو أون سبورت، قائلا: مكاسب مشاركتنا في أمم أفريقيا كانت أن هناك لاعيبة لأول مرة يشاركوا زي مصطفى شوبير مثلًا.

وأضاف: بالمناسبة، سمعت أحد الحراس القدامى يقولك لماذا لعب مصطفى شوبير ماتش أنجولا وماتش نيجيريا، وهو نفسه كان يقول إنه ظهر بمظهر جيد في ماتش أنجولا، لكن لا أعرف سبب تغيير رأيه.

وأوضح: هناك نوع من أنواع الشخصنة، ويقول أن المباراتين تحصيل حاصل والحارس الأساسي كان يجب استمراره.

وأردف: مباراتين تحصيل حاصل، وبالتالي لعب وظهر بمظهر جيد، وبالتالي يمتلك المنتخب ثنائي مميز في حراسة المرمى، وإن شاء الله يبقوا تلاتة وأربعة.

وأكمل: هناك أشخاص تحلل لأمور شخصية، وليس تحليلا لمصلحة البلد، منوها بأن حسام حسن أعطى فرص للاعبين ونجحت زي خالد صبحي وأحمد عيد نجح في الظهير الأيمن ومهند لاشين وحسام عبدالمجيد واسامة فيصل.

وأختتم شوبير تصريحاته: اتحدث بمنتهى الهدوء لكن بمنتهى الألم، لان هناك شخصيات ترفض نجاح الأخرين.