عمرو سلامة يعلق على آلية قياس نسب المشاهدة التلفزيونية

شارك المخرج عمرو سلامة، منشورا بشأن القياس الدقيق لنسب المشاهدة التلفزيونية فى مصر، بعد الجدل المثار حول الأعلى مشاهدة بين الفنانين.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “شيء غريب إن بعد كل السنين ديه لسة مافيش آلية لها مصداقية تحسب المشاهدات التليفزيونية بدون إنحياز زى أى حتة فى الدنيا، الأرقام الحقيقية المفروض إنها فى صالح القناة والمعلن والمنتج والفنان نفسه علشان يتعلم، وكمان هتوقف الجدل بين الصناع، السر ورا عدم وجودها إيه؟ حد عارف؟”.

من جانب اخر، كانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت عبر حسابها صورة تُظهر قائمة ترتيب بعض الأعمال الدرامية على المنصة، مشيرة إلى أن مسلسلها «وننسى اللي كان» يتصدر القائمة، بينما جاء مسلسل «الست موناليزا» ضمن المراكز المتقدمة. وحرصت في تعليقها على تهنئة صناع الأعمال الأخرى، مؤكدة أن جميع المسلسلات المشاركة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم.

من جانبه، ردّ محمد سامي على المنشور بتعليق اتسم بطابع ساخر، حيث بارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: "اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات".