ريهام سعيد ترد على صراع الأعلى مشاهدة.. ماذا قالت؟

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على الجدل المثار حول الأعلى مشاهدة بين المسلسلات خلال موسم دراما رمضان الحالي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "حكايه الاعلي مشاهدة دي بقت ماسخة وغلسة ووالله بتقلل من الواحد اوي يا عم لو انت عارف انك ناجح ما نسكت طيب وخلي الناس هي الي تقول وعلي فكرة ممكن يبقي الاعلي مشاهدة ومسلسل وحش لان المشاهدة ليها عوامل كتيرة غير الجو ده".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت عبر حسابها صورة تُظهر قائمة ترتيب بعض الأعمال الدرامية على المنصة، مشيرة إلى أن مسلسلها «وننسى اللي كان» يتصدر القائمة، بينما جاء مسلسل «الست موناليزا» ضمن المراكز المتقدمة. وحرصت في تعليقها على تهنئة صناع الأعمال الأخرى، مؤكدة أن جميع المسلسلات المشاركة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم.

من جانبه، ردّ محمد سامي على المنشور بتعليق اتسم بطابع ساخر، حيث بارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: "اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات".