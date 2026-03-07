قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

آمنة ترفض الحديث مع والدها.. تصاعد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

جومانا مراد
جومانا مراد
سعيد فراج

شهدت الحلقة 2 من مسلسل اللون الأزرق بطولة النجمة جومانا مراد رفض حمزةـ علي السكري في أول يوم مدرسة الرد على المدرسة عندما تسأله على اسمه ويلقى الألعاب على الأرض ويدخل في حالة اضطراب جديدة، والمدرسة ترفض تواجده وسط زملائه وتقدم المدرسة بعض الحلول والتي ترفضها أمنة "جومانة مراد".

وخلال الحلقة الثانية من مسلسل اللون الأزرق شهدت الأحداث توترًا داخل الأسرة بعدما فوجئ الأب أدهم "أحمد رزق" برفض المدرسة قبول ابنه حمزة، رغم استعداده الكامل لبدء الدراسة وتجهيز كل احتياجاته. 

وأبلغت آمنة زوجها أن إدارة المدرسة تراجعت عن قرارها بعد أن لاحظت صعوبة حالة الطفل أثناء المقابلة.

وشهدت الحلقة الثانية من اللون الأزرق تصاعدًا دراميًا ملحوظًا مع تزايد الضغوط على أسرة أدهم، بعدما رفض وظيفة جديدة عرضت عليه داخل إحدى الشركات، معتبرًا أن المنصب أقل من طموحاته ومن المكانة المهنية التي كان يشغلها سابقًا أثناء عمله في الإمارات.

وفي سياق آخر، تشهد العلاقة العائلية توترًا عندما ترفض آمنة الحديث مع والدها، إلا أن أدهم يتدخل لاحتواء الموقف ويعده بترتيب موعد للزيارة لاحقًا، في محاولة للحفاظ على تماسك الأسرة وسط الأزمات المتلاحقة.

تعرض الليلة مسلسل اللون الأزرق الحلقة 2 بطولة جومانا مراد وأحمد رزق، على شاشة cbc في الحادية عشر مساءا، وفي 12.15 بعد منتصف الليل على قناة الحياة.

مسلسل اللون الأزرق بطولة النجمة جومانا مراد، وتدور أحداث مسلسل اللون الأزرق فى إطار اجتماعى تشويقى، حول شخصية «آمنة» التى تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج فى الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد، وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التى تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا فى مجتمع لا يرحم.

