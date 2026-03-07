قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب: علاقتي بـ نون النسوة بدأت بالصدفة البحتة وكنت قلقة من شريفة

مي كساب
مي كساب

خطفت الفنانة مى كساب الأنظار إليها فى مسلسل “نون النسوة” الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني مؤكدة أن علاقتها بهذا العمل بدأ بالصدفة. 

وقالت الفنانة مي كساب إن علاقتها بمسلسل "نون النسوة" بدأت بالصدفة البحتة، فلم تكن تبحث عن عمل بعينه، لكن عندما حكى لها المؤلف محمد الحناوي الخط الدرامي لشخصية "شريفة" تمسكت بها فوراً، وشعرت بأن الشخصية تناديها، مشيرة إلى أن المشروع تطوّر كثيراً بعد ذلك خلال جلسات العمل مع المخرج إبراهيم فخر والسيناريست أحمد صفوت، حتى خرج إلى النور.

وأضافت مي كساب فى تصريحات صحفية : أنها كانت قلقة من رد فعل الجمهور، لأن "شريفة" تختلف تماماً عنها، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها دور لا يحمل أي جزء منها على المستوى الشخصي، موضحة أنها اعتادت في أدوارها السابقة أن تبحث عن نقطة مشتركة بينها وبين الشخصية، أما هنا فكان التحدي أكبر، لأنها اضطرت إلى بناء الشخصية من الصفر، والوصول بها إلى الجمهور بشكل مقنع دون أن تستند إلى ملامح مألوفة من شخصيتها الحقيقية.

مي كساب :  المسلسل يناقش فكرة الرضا في مواجهة الطمع

وأكدت مي كساب : أن المسلسل يناقش فكرة الرضا في مواجهة الطمع، موضحة أن الأحداث ترصد رحلة الإنسان بين الشعورين، وكيف يمكن أن تتشكل حياته تبعاً لاختياراته، لأن العمل لا يقدم شخصيات ملائكية أو شريرة بشكل مطلق، بل يعرض بشراً طبيعيين يحملون الخير والشر معاً، وأحياناً ينتصر جانب على الآخر داخل النفس الواحدة، وهي نقطة كان المخرج حريصاً على تأكيدها طوال التحضير.

وتحدثت مي كساب عن كواليس التعاون مع فريق العمل، مشيرة إلى أن صداقتها مع هبة مجدي على المستوى الشخصي سهّلت الوقوف أمامها كممثلة، رغم أن الشخصيتين داخل المسلسل على طرفي نقيض، مشيدة بالمخرج إبراهيم فخر، واصفة إياه بأنه "هدية" في مشوارها الفني، لكونه يمنح الممثل أريحية وثقة، ويفهم أدواته سريعاً.

وأضافت مي كساب : أنها شعرت بتفاهم كبير بينهما منذ البداية، حتى أصبح التواصل بينهما سلساً، وأحياناً يكفي تبادل نظرة لفهم المطلوب في المشهد، موضحة أنها كانت تستمتع إلى درجة أنها كانت تطلب إعادة بعض المشاهد لمجرد الاستمتاع بها مرة أخرى، وهو أمر نادر الحدوث معها.

مسلسل نون النسوة

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

يشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة ضمن خريطة الدراما الاجتماعية.

الفنانة مى كساب مى كساب مسلسل “نون النسوة” أعمال مي كساب أفلام مي كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

ترشيحاتنا

البطاطس

بإجمالي 411 ألف طن.. الزراعة: فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير

مدبولي

الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والنقل والبترول والاتصالات

الشكاوى الحكومية

الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثة في مجالات الإسكان والأمن وضبط الأسعار

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد