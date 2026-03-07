مي كساب: علاقتي بـ نون النسوة بدأت بالصدفة البحتة وكنت قلقة من شريفة

خطفت الفنانة مى كساب الأنظار إليها فى مسلسل “نون النسوة” الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني مؤكدة أن علاقتها بهذا العمل بدأ بالصدفة.

وقالت الفنانة مي كساب إن علاقتها بمسلسل "نون النسوة" بدأت بالصدفة البحتة، فلم تكن تبحث عن عمل بعينه، لكن عندما حكى لها المؤلف محمد الحناوي الخط الدرامي لشخصية "شريفة" تمسكت بها فوراً، وشعرت بأن الشخصية تناديها، مشيرة إلى أن المشروع تطوّر كثيراً بعد ذلك خلال جلسات العمل مع المخرج إبراهيم فخر والسيناريست أحمد صفوت، حتى خرج إلى النور.

وأضافت مي كساب فى تصريحات صحفية : أنها كانت قلقة من رد فعل الجمهور، لأن "شريفة" تختلف تماماً عنها، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها دور لا يحمل أي جزء منها على المستوى الشخصي، موضحة أنها اعتادت في أدوارها السابقة أن تبحث عن نقطة مشتركة بينها وبين الشخصية، أما هنا فكان التحدي أكبر، لأنها اضطرت إلى بناء الشخصية من الصفر، والوصول بها إلى الجمهور بشكل مقنع دون أن تستند إلى ملامح مألوفة من شخصيتها الحقيقية.

مي كساب : المسلسل يناقش فكرة الرضا في مواجهة الطمع

وأكدت مي كساب : أن المسلسل يناقش فكرة الرضا في مواجهة الطمع، موضحة أن الأحداث ترصد رحلة الإنسان بين الشعورين، وكيف يمكن أن تتشكل حياته تبعاً لاختياراته، لأن العمل لا يقدم شخصيات ملائكية أو شريرة بشكل مطلق، بل يعرض بشراً طبيعيين يحملون الخير والشر معاً، وأحياناً ينتصر جانب على الآخر داخل النفس الواحدة، وهي نقطة كان المخرج حريصاً على تأكيدها طوال التحضير.

وتحدثت مي كساب عن كواليس التعاون مع فريق العمل، مشيرة إلى أن صداقتها مع هبة مجدي على المستوى الشخصي سهّلت الوقوف أمامها كممثلة، رغم أن الشخصيتين داخل المسلسل على طرفي نقيض، مشيدة بالمخرج إبراهيم فخر، واصفة إياه بأنه "هدية" في مشوارها الفني، لكونه يمنح الممثل أريحية وثقة، ويفهم أدواته سريعاً.

وأضافت مي كساب : أنها شعرت بتفاهم كبير بينهما منذ البداية، حتى أصبح التواصل بينهما سلساً، وأحياناً يكفي تبادل نظرة لفهم المطلوب في المشهد، موضحة أنها كانت تستمتع إلى درجة أنها كانت تطلب إعادة بعض المشاهد لمجرد الاستمتاع بها مرة أخرى، وهو أمر نادر الحدوث معها.

مسلسل نون النسوة

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

يشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة ضمن خريطة الدراما الاجتماعية.