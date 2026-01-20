زكي عبد الفتاح: حراسة مرمى منتخب مصر ليست بخير وشوبير مظلوم

رأى زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، ضرورة الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، قد يكون حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال زكي عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حراسة مرمى منتخب مصر ليست بخير وإحنا عندنا مشكلة».

وأردف قائلًا: «يجب الاعتماد على مصطفى شوبير في الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة»، مضيفًا: «مصطفى شوبير مظلوم، والناس بتتعامل معاه على إنه ناشئ رغم أنه عنده 26 سنة».

ورأى عبد الفتاح أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز الأكثر موهبة بين حراس منتخب مصر، معتبرًا أن أحمد الشناوي إذا ثبت على تركيزه في الفترة الأخيرة سيكون هو حارس منتخب مصر في كأس العالم.