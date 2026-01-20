قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد فوزي: حسام حسن غير مقتنع بـ مصطفى محمد.. وكان بالإمكان تقديم أفضل

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أعرب أحمد فوزى حارس مرمى النادي الأهلي السابق ، عن عدم رضاه على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المنقضية التي أقيمت بالمغرب وتوج بها المنتخب السنغالي على حساب البلد المضيف بهدف دون رد.

وقال أحمد فوزى في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

أداء المنتخب الوطني لم يكن مقنعاً في بعض المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية ، وتحديداً في لقاء السنغال بالدور نصف النهائي ، فلم يكن هناك داعي للعب بهذا الأسلوب الدفاعي المبالغ فيه ، خاصةً أن الأداء الهجومي في مباراة نيجيريا كان جيداً للغاية ، وبالتالي كان يجب أن نلعب بنفس الطريقة أمام السنغال.

وأضاف: المنتخب الوطني كان بحاجة إلى الاستفادة من مصطفى محمد بشكل أكبر ، وعدم الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة من المباريات ، لأن هذا الأمر أثر بالسلب على اللاعب في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا ، حيث يعاني من فقدان الثقة ، ومن الواضح أن حسام حسن المدير الفني غير مقتنع تماماً باللاعب.

أحمد فوزى النادي الأهلي الأهلي بطولة كأس الأمم الإفريقية مصطفى محمد حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

الارصاد

الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

صورة أرشيفية

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس في اتصال هاتفي

بالصور

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد