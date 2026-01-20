أحمد فوزي: حسام حسن غير مقتنع بـ مصطفى محمد.. وكان بالإمكان تقديم أفضل

أعرب أحمد فوزى حارس مرمى النادي الأهلي السابق ، عن عدم رضاه على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المنقضية التي أقيمت بالمغرب وتوج بها المنتخب السنغالي على حساب البلد المضيف بهدف دون رد.

وقال أحمد فوزى في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

أداء المنتخب الوطني لم يكن مقنعاً في بعض المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية ، وتحديداً في لقاء السنغال بالدور نصف النهائي ، فلم يكن هناك داعي للعب بهذا الأسلوب الدفاعي المبالغ فيه ، خاصةً أن الأداء الهجومي في مباراة نيجيريا كان جيداً للغاية ، وبالتالي كان يجب أن نلعب بنفس الطريقة أمام السنغال.

وأضاف: المنتخب الوطني كان بحاجة إلى الاستفادة من مصطفى محمد بشكل أكبر ، وعدم الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة من المباريات ، لأن هذا الأمر أثر بالسلب على اللاعب في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا ، حيث يعاني من فقدان الثقة ، ومن الواضح أن حسام حسن المدير الفني غير مقتنع تماماً باللاعب.