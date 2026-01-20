أحمد عادل: المنتخب قدم أقصى ما لديه بأمم إفريقيا وحسام حسن "معذور"

أكد أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قدم أقصى ما يمكن تقديمه خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المنقضية التي أقيمت بالمغرب وتوج بها المنتخب السنغالي على حساب أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وقال أحمد عادل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : "الإمكانيات المتاحة وجودة الجيل الحالي من اللاعبين قدمت أقصى ما لديها ، وإذا كان المنتخب الوطني تحت قيادة أي مدرب أجنبي في بطولة أمم إفريقيا فلن يحقق أفضل مما حققه حسام حسن.

وتابع ولذلك ألتمس له العذر لأن هذه المجموعة من اللاعبين هي الأفضل في الدوري الممتاز ، ويلعبون في كبار الأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ، لكن المقارنة بينهم وبين لاعبي المنتخبات الإفريقية الأخرى ، لن تصب في صالح الفراعنة بكل تأكيد، ولذلك فإن حصول المنتخب الوطني على المركز الرابع في البطولة بمثابة أمراً جيداً ولا يستدعي هذا الجدل الكبير والانتقادات اللاذعة.