الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري
دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج
إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه
فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي
هشام حنفي: وصول مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا إنجاز غير متوقع.. واللاعب المحلي صنع الفارق في ثلاثة ألقاب

مجدي سلامة

أكد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أن وصول منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا يُعد خطوة جيدة وإنجازًا لم يكن متوقعًا قبل انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب يُحسب للجهاز الفني واللاعبين في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن التاريخ يؤكد قدرة اللاعب المحلي على صناعة الفارق، مستشهدًا بتتويج منتخب مصر ببطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010 بلاعبين محليين، وهو ما يثبت أن الاحتراف الخارجي ليس الشرط الوحيد للنجاح.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن محمد صلاح مثال واضح للاعب الذي اجتهد كثيرًا وطوّر نفسه حتى وصل إلى المكانة العالمية التي يتمتع بها حاليًا، مؤكدًا أن غياب صلاح سيسبب أزمة حقيقية لمنتخب مصر، على عكس منتخب السنغال الذي لا يتأثر كثيرًا بغياب ساديو ماني.

واختتم هشام حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم ألغى هدفًا صحيحًا ومؤكدًا لمنتخب السنغال أمام المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا، معتبرًا أن القرار التحكيمي كان مؤثرًا في مجريات اللقاء.

