هشام حنفي: وصول مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا إنجاز غير متوقع.. واللاعب المحلي صنع الفارق في ثلاثة ألقاب

أكد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أن وصول منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا يُعد خطوة جيدة وإنجازًا لم يكن متوقعًا قبل انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب يُحسب للجهاز الفني واللاعبين في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن التاريخ يؤكد قدرة اللاعب المحلي على صناعة الفارق، مستشهدًا بتتويج منتخب مصر ببطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010 بلاعبين محليين، وهو ما يثبت أن الاحتراف الخارجي ليس الشرط الوحيد للنجاح.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن محمد صلاح مثال واضح للاعب الذي اجتهد كثيرًا وطوّر نفسه حتى وصل إلى المكانة العالمية التي يتمتع بها حاليًا، مؤكدًا أن غياب صلاح سيسبب أزمة حقيقية لمنتخب مصر، على عكس منتخب السنغال الذي لا يتأثر كثيرًا بغياب ساديو ماني.

واختتم هشام حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم ألغى هدفًا صحيحًا ومؤكدًا لمنتخب السنغال أمام المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا، معتبرًا أن القرار التحكيمي كان مؤثرًا في مجريات اللقاء.