فيفا يفاجئ منتخب مصر بشأن التصنيف العالمي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر يناير الجاري.
وشهد التصنيف العالمي تقدم منتخب مصر 4 مراكز واحتلاله المركز 31 عالميا والخامس إفريقيا.
وجاء تصنيف المنتخبات الأفريقية كالتالي:
تصنيف الفيفا العالمي - أفضل منتخبات أفريقيا
1. المغرب - 8
2. السنغال - 12
3. نيجيريا - 26
4. الجزائر - 28
5. مصر - 31
6. ساحل العاج - 37
7. الكاميرون - 45
8. تونس - 47
9. جمهورية الكونغو الديمقراطية - 48
10. مالي - 54
11. جنوب أفريقيا - 60
12. بوركينا فاسو - 62
13. أفريقيا الرأس الأخضر – 67
14. غانا – 72
15. غينيا – 80
16.الجابون – 86
17. أوغندا – 88
18. أنجولا – 89
19. زامبيا – 91
20. بنين – 92
21. موزمبيق – 101
22. مدغشقر – 104
23. جزر القمر – 106
24. غينيا الاستوائية – 107
25. تنزانيا – 110
26. النيجر - 111
27. ليبيا - 112
28. كينيا – 113
29.موريتانيا – 115
30. غامبيا – 116
31.السودان - 117
32. ناميبيا – 120
33. سيراليون – 124
34. توغو – 126
35. ملاوي – 130
36. رواندا – 132
37.زيمبابوي – 133
38. غينيا بيساو – 134
39. الكونغو - 138
40. جمهورية أفريقيا الوسطى – 140
41. ليبيريا – 143
42.ليسوتو – 144
43.بوتسوانا - 145
44. بوروندي - 147
45. إثيوبيا - 159
46.إيسواتيني – 168
47. جنوب السودان - 176
48.موريشيوس – 177
49. تشاد – 189
50. ساو تومي وبرينسيبي – 196
51. جيبوتي - 200
52. الصومال - 203
53. سيشل - 205