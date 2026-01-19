قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
رياضة

فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025

جماهير السنغال
يسري غازي

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

وشهدت مباراة نهائي كان 2025 أحداثا لا تليق بالعرس القاري من شغب جماهيري وانسحاب منتخب السنغال ثم عودته مجددا إلي أرضية الملعب.

الفيفا والكاف استنكرا تلك المشاهد واصفين إياها بالقبيحة والتي تستلزم عقوبات صارمة .

كاف يتوعد المتورطين

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بياناً رسمياً يدين فيه السلوك غير المقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي المغرب والسنغال بالرباط.

وجاء أبرز بنود بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على النحو التالي: 

استنكار شديد للتجاوزات التي استهدفت طاقم التحكيم والمنظمين

البدء في مراجعة كافة اللقطات المصورة لتحديد المتورطين.

إحالة الملف إلى الهيئات المختصة لاتخاذ عقوبات انضباطية رادعة ضد المذنبين.

فيفا يستنكر أحداث نهائي الكان

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسالة عبر حسابه الشخصي على انستجرام بشأن أحداث نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال انفانتينيو : تهانينا لمنتخب السنغال على تتويجه بطلاً لأفريقيا وفوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية ضد المغرب في الرباط. أطيب تمنياتي أيضاً لـ "عبد الله فال"، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ولكل من شارك في هذا النجاح.

تابع رئيس الفيفا: أحسنت أيضاً المغرب على هذه البطولة الرائعة، سواء كوصيف للبطل أو كمضيف استثنائي.

أضاف: خالص شكري لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المستمر لكرة القدم، ولـ "فوزي لقجع" رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا، على قيادته والتزامه تجاه اللعبة.

واصل انفانتينيو : للأسف شهدنا أيضاً مشاهد غير مقبولة على أرض الملعب وفي المدرجات ونحن ندين بشدة سلوك بعض "المشجعين" وكذلك بعض لاعبي السنغال وأعضاء الجهاز الفني. إنه من غير المقبول مغادرة ميدان اللعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا فهذا ببساطة أمر غير صحيح.

وأكمل: يجب علينا دائماً احترام القرارات التي يتخذها مسؤولو المباراة داخل وخارج الملعب ويجب على الفرق أن تتنافس على أرضية الملعب وضمن قوانين اللعبة، لأن أي شيء أقل من ذلك يضع جوهر كرة القدم في خطر.

وأتم رئيس الفيفا: إنها أيضاً مسؤولية الفرق واللاعبين في التصرف بمسؤولية وتقديم المثال الصحيح للجماهير في الملاعب والملايين الذين يشاهدون حول العالم.

واختتم رئيس الفيفا رسالته قائلا: المشاهد القبيحة التي شهدناها اليوم يجب إدانتها وعدم تكرارها أبداً ولقد أكدت مجدداً أنه لا مكان لها في كرة القدم وأتوقع أن تتخذ الهيئات الانضباطية المختصة في الاتحاد الأفريقي CAF الإجراءات المناسبة.

