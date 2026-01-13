حسام حسن: مع كامل احترامي للأجانب لكني أنحاز دائمًا للمدربين الوطنيين

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر عن إنحيازه المدربين المصريين الوطني دون عن الأجانب.

منتخب مصر

وقال حسام حسن في تصريحات إذاعيه في المؤتمر الصحفي:"مع كامل احترامي للمدربين الأجانب، لكني دائمًا أنحاز للمدربين الوطنيين، فالمنتخب المصري حقق إنجازات تاريخية كبيرة مع مدربين محليين عظماء مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة".

تتجه أنظار عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة إلى ملعب طنجة بالمغرب، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، في النسخة 35 من البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.