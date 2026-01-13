شوبير: وحشتنا بطولة إفريقيا وفرحة الناس

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توتره خلال الأيام الأخيرة لحسم بطولة أمم إفريقيا خاصة مع صعود مصر لربع النهائي.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي اكس :" وحشتنا بطولة إفريقيا وفرحة الناس .. مفيش حد كان يتوقع المنتخب يوصل للمربع الذهبي قبل البطولة''



تتجه أنظار عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة إلى ملعب طنجة بالمغرب، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، في النسخة 35 من البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.