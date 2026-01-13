شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لخطف نجم سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم مروان عثمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: بالفعل النادي الأهلي أنهى صفقة يوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي، وعمرو الجزار لاعب نادي البنك الأهلي.

وأضاف أحمد شوبير: هناك حديث من الأهلي لضم مروان عثمان "أوتاكا" لاعب سيراميكا كليوباترا، والأهلي يريد صفقة تبادلية لكن هناك مشكلة تواجه سيراميكا كليوباترا.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته: سيراميكا لديه مشكلة لأنه أنهى كل إعاراته، ولكن بالتأكيد هناك مفاوضات والنادي يريد طاهر محمد طاهر وستكون هناك أمور قد تحدث خلال الأيام المقبلة، لكن لا أعلم هل ستنتهي الصفقة أم لا.