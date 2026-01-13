موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

زاد موقف الأهلي صعوبة كبيرة في التأهل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بعد النتائج الأخيرة في البطولة.

جاء ذلك عقب فوز المقاولون العرب على إنبي، وفوز غزل المحلة على سيراميكا كليوباترا، ما أدى إلى تراجع الأهلي إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

معجزة لتأهل الأهلي

وبحسب حسابات النقاط الحالية، يحتاج الأهلي إلى شبه معجزة لضمان التأهل، إذ تتطلب مشاركته في الدور المقبل ليس فقط الفوز في المباريات القادمة، بل أيضًا نتائج مساعدة من الفرق الأخرى لصالحه، مما يضع الفريق في موقف حرج للغاية ويزيد الضغط على الجهاز الفني واللاعبين.

الأهلي وطلائع الجيش

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مباشرة والاستمتاع بأحداثه.



نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة سبعة أندية. وتضم البطولة نخبة من أكبر الأندية المصرية، يتقدمها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المسابقة قوة تنافسية كبيرة ويزيد من إثارتها على مدار الجولات المختلفة.