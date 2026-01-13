قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
حقيقة زواج منة فضالي من جديد .. ما حكاية طليقها وابنتها؟
شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لخطف نجم سيراميكا كليوباترا
الغندور: إحنا معاك يا حسام.. منتخب مصر تعظيم سلام
وظائف جديدة بالتنمية المحلية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

زاد موقف الأهلي صعوبة كبيرة في التأهل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بعد النتائج الأخيرة في البطولة. 

جاء ذلك عقب فوز المقاولون العرب على إنبي، وفوز غزل المحلة على سيراميكا كليوباترا، ما أدى إلى تراجع الأهلي إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

معجزة لتأهل الأهلي

وبحسب حسابات النقاط الحالية، يحتاج الأهلي إلى شبه معجزة لضمان التأهل، إذ تتطلب مشاركته في الدور المقبل ليس فقط الفوز في المباريات القادمة، بل أيضًا نتائج مساعدة من الفرق الأخرى لصالحه، مما يضع الفريق في موقف حرج للغاية ويزيد الضغط على الجهاز الفني واللاعبين.

الأهلي وطلائع الجيش

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل. 

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مباشرة والاستمتاع بأحداثه.
 

نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة سبعة أندية. وتضم البطولة نخبة من أكبر الأندية المصرية، يتقدمها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المسابقة قوة تنافسية كبيرة ويزيد من إثارتها على مدار الجولات المختلفة.

الأهلي كأس عاصمة مصر المقاولون العرب إنبي غزل المحلة سيراميكا كليوباترا

