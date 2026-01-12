شوبير يكشف عن الصفقات التبادلية في الأهلي مع نادٍ شهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس منتخب مصر الأسبق تفاصيل الصفقة التبادلية المحتملة بين الأهلي والمصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صفقات انتقاليه

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم: "إن هناك حديثًا حول إتمام صفقة تبادلية بين الناديين، في ظل تحسن العلاقات بينهما خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استعارة المصري للاعب عمر الساعي من الأهلي.

وتابع : "أن المفاوضات الجارية تتضمن رغبة الأهلي في التعاقد مع خالد صبحي، مدافع منتخب مصر، إلى جانب محمد مخلوف من صفوف المصري، في الوقت الذي أبدى فيه الفريق البورسعيدي اهتمامه بضم محمد سيحا ومصطفى العش من الأهلي، مع الإبقاء على عمر الساعي".