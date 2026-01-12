نجم الأهلي .. عمر عبد الواحد على رادار سيراميكا كليوباترا | تفاصيل مثيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة تتعلق بحركة الانتقالات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، خلال الفترة المقبلة.

صفقات تبادلية بالاهلي

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:"أن هناك حديثًا داخل سيراميكا عن رغبة النادي في ضم عمر كمال عبد الواحد، إلى جانب اللاعب أحمد رمضان بيكهام، مع دخول مروان عثمان ضمن الصفقة المحتملة.

وتابع :أن إدارة سيراميكا أبدت أيضًا اهتمامها بالحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، إلا أن معلوماته تؤكد وجود رفض من مارسيل كولر (توروب) لرحيل اللاعب في الوقت الحالي.

وأشار شوبير إلى أن الأمور داخل الأهلي تشهد تغيرات مستمرة.

وأوضح أن المدرب كان في البداية مرحبًا بضم حامد حمدان، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد اقتراب انفراجة ملف ديانج.

وأكد أن سيراميكا يضع طاهر محمد طاهر ضمن خياراته الأساسية مقابل مروان عثمان، إلى جانب تمسكه بضم عمر كمال عبد الواحد، في ظل إعجاب المدير الفني علي ماهر بإمكانات اللاعب، خاصة بعد تألقه اللافت تحت قيادته سابقًا،

كما أشار شوبير إلى قوة العلاقة التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وأختتم شوبير على بأن اللاعب كوكا لن يغادر الأهلي خلال الفترة الحالية، وسيظل مع الفريق حتى نهاية عقده، ليكون بعدها حرًا في اتخاذ قرار التجديد أو الرحيل.