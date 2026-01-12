قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

نجم الأهلي .. عمر عبد الواحد على رادار سيراميكا كليوباترا | تفاصيل مثيرة

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير  عن كواليس جديدة تتعلق بحركة الانتقالات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، خلال الفترة المقبلة.

صفقات تبادلية بالاهلي

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:"أن هناك حديثًا داخل سيراميكا عن رغبة النادي في ضم عمر كمال عبد الواحد، إلى جانب اللاعب أحمد رمضان بيكهام، مع دخول مروان عثمان ضمن الصفقة المحتملة.

 وتابع :أن إدارة سيراميكا أبدت أيضًا اهتمامها بالحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، إلا أن معلوماته تؤكد وجود رفض من مارسيل كولر (توروب) لرحيل اللاعب في الوقت الحالي.

وأشار شوبير إلى أن الأمور داخل الأهلي تشهد تغيرات مستمرة.

 وأوضح أن المدرب كان في البداية مرحبًا بضم حامد حمدان، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد اقتراب انفراجة ملف ديانج.

وأكد أن سيراميكا يضع طاهر محمد طاهر ضمن خياراته الأساسية مقابل مروان عثمان، إلى جانب تمسكه بضم عمر كمال عبد الواحد، في ظل إعجاب المدير الفني علي ماهر بإمكانات اللاعب، خاصة بعد تألقه اللافت تحت قيادته سابقًا،

كما  أشار شوبير  إلى قوة العلاقة التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وأختتم شوبير على بأن اللاعب كوكا لن يغادر الأهلي خلال الفترة الحالية، وسيظل مع الفريق حتى نهاية عقده، ليكون بعدها حرًا في اتخاذ قرار التجديد أو الرحيل.

طاهر محمد طاهر الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

خلال اللقاء

وفد من البرلمان الياباني يزور مصر و يشيد بعلاقات التعاون الإنمائي بين البلدين

شهداء غزة

نيران مسيرة إسرائيلية.. مجمع ناصر الطبي يستقبل 3 شهداء

بنيامين نتنياهو

نتنياهو يوجه وزراءه بعدم الحديث عن ضربة محتملة على إيران

بالصور

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

