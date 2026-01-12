شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام بلعمري للأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن ملف انضمام بلعمري إلى النادي الأهلي

يوسف بلعمري

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:" أن الملف انتهى بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الصفقة تم حسمها بالفعل ولا يوجد أي جديد يخصها".

وتابع: شوبير أن بلعمري يُعد لاعبًا في صفوف الأهلي منذ قرابة 15 يومًا، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة لا يزال مؤجلًا، بسبب عدم توافر مكان شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب داخل الفريق.

وأخنتم: أن إدارة الأهلي تنتظر إخلاء مكان في قائمة الأجانب حتى تتمكن من الإعلان رسميًا عن الصفقة، مؤكدًا أن كل الأمور الأخرى تم الانتهاء منها ولا توجد أي عقبات تعرقل انضمام اللاعب.