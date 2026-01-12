قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن صفقة يوسف بلعمري مع الأهلي.. تفاصيل

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن صفقة يوسف بلعمري مع القلعة الحمراء.

يوسف بلعمري

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي أنهى صفقة يوسف بلعمري مقابل 600 ألف دولار وأنهى إجراءات ضم عمرو الجزار ويواصل الضغط على سيراميكا لشراء مروان عثمان".

أنهى مسئولو النادي الأهلي  صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري قادمًا من نادي الرجاء المغربي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وينتظر النادي انتهاء مشاركة بلعمري مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا 2025، من أجل قدومه إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل المتعلقة بعقده وانضمامه إلى التدريبات

ومن المقرر أن يخضع بلعمري للكشف الطبي في القاهرة، عقب الانتهاء من بطولة أفريقيا، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وإعلان تفاصيل التعاقد.

يوسف بلعمري الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير متحف قصر هونج كونج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارتين

مدير متحف قصر هونج كونج

لويس نج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارة المصرية وهونج كونج

الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية بالجيزة: 90% من المواتير وملفات الأجهزة مستوردة

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد