مفاجأة بشأن صفقة يوسف بلعمري مع الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن صفقة يوسف بلعمري مع القلعة الحمراء.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي أنهى صفقة يوسف بلعمري مقابل 600 ألف دولار وأنهى إجراءات ضم عمرو الجزار ويواصل الضغط على سيراميكا لشراء مروان عثمان".

أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري قادمًا من نادي الرجاء المغربي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وينتظر النادي انتهاء مشاركة بلعمري مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا 2025، من أجل قدومه إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل المتعلقة بعقده وانضمامه إلى التدريبات

ومن المقرر أن يخضع بلعمري للكشف الطبي في القاهرة، عقب الانتهاء من بطولة أفريقيا، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وإعلان تفاصيل التعاقد.