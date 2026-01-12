قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مهيب عبد الهادي: حسام حسن إبن مصر

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بـ الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر .

حسام حسن 

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ابن مصر "، في إشارة إلى حسام حسن.

وبعد الفوز المثير الذي حققه منتخب مصر على كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية عاد اسم حسام حسن ليتصدر المشهد بقوة ليس فقط كمدير فني يقود الفراعنة بثبات بل كأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الكرة المصرية لاعبًا ومدربًا في مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات.

منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني قدم حسام حسن سجلا رقميا يعكس حالة الاستقرار والتطور الواضح في أداء منتخب مصر .

وخاض المنتخب تحت قيادته 24 مباراة منها 19 مباراة رسمية و5 مباريات ودية حقق خلالها:

16 انتصارًا

6 تعادلات

هزيمتان فقط

وسجل لاعبو المنتخب 39 هدفًا بينما استقبلت شباك الفريق 16 هدفًا في مؤشر واضح على التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.

حسام حسن الاهلي الزمالك منتخب مصر

