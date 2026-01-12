بشير التابعي: صلاح ومرموش الفانوس السحري لـ حسام حسن أمام السنغال

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب السنغال يقدم مستوى ثابتًا خلال العامين الأخيرين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن منتخب مصر يمتلك عنصرًا فارقًا لا يتوفر لدى باقي المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن حسام حسن يعد مدربًا قويًا ومؤثرًا، ولا يوجد نظير له حاليًا بين مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن شخصيته وخبراته تصنع الفارق في المواجهات الكبرى.

وأضاف أن منتخب مصر يضم عناصر هجومية استثنائية، في مقدمتها عمر مرموش ومحمد صلاح، واصفًا الثنائي بأنهما «الفانوس السحري لحسام حسن»، القادر أن على حسم المباريات الصعبة في أي لحظة.

وأشار بشير التابعي إلى ثقته الكبيرة في قدرة الفراعنة على تجاوز منتخب السنغال، رغم قوته واستقراره الفني، مؤكدًا توقعه فوز منتخب مصر والتأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا.