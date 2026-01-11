لميس الحديدي توجه رسالة للمصريين قبل لقاء السنغال ولـ منتقدي محمد صلاح على السوشيال

علقت الإعلامية لميس الحديدي على استعداد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لخوض مباراة غاية في الأهمية أمام السنغال مساء الأربعاء المقبل، على ملعب بن بطوطة، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، قائلة: «المصريين فرحوا كتير جدًا في الشوارع بعد مباراة كوت ديفوار، والروح اللي اللاعبين بيلعبوا بيها كنا مفتقدينها من زمان. رجالة بتاكل النجيلة وبتقوم بكل الأدوار، كل واحد بيلعب كل الأدوار من أجل تحقيق الهدف. دي الروح اللي كنا مفتقدينها، وهي اللي رجعت شكل المنتخب والروح للمشجع المصري اللي طول عمره واقف خلف منتخب بلاده».



وتابعت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار قائلة: «120 مليون مصري وكلنا بنحب نقول راينا كلنا إما محلل كروي ومدرب ومعلق، وأنا منهم، لكن دلوقتي نسيب آراءنا وتحليلاتنا على جنب وأفكارنا، وده وقت الدعم الكامل والمستمر للمنتخب ولكابتن حسام حسن».



وواصلت: «أي ملاحظات نقولها بينا وبين بعض، المهم النتيجة، المهم إحراز الثلاث نقاط ونعبر الدور اللي بعديه ونوصل للنهائي. حللوا وانتقدوا، لكن بلاش الأصوات الهدامة والأصوات المحبطة، والمحبِطة عليها أن تسكت».

وأردفت: «الناس اللي كان نفسها حسام حسن يفشل لأسباب تخصها أو ربما لأسباب موضوعية وعدم قناعتها به كمدير فني، معلش، آسفة، ده مش وقتكم على الإطلاق. مش هنسمح لكم تبثوا الإحباط أو تبعثوا برسائل سلبية. هنفضل متفائلين وداعمين، ومتأكدين من فريقنا، والحقيقة الفريق كل مباراة أفضل من اللي تسبقها».



ووجهت رسالة لمنتقدي محمد صلاح قائلة: «الناس اللي بتقعد تقول أداء صلاح كذا ومش عارف إيه، إنتوا مش بتشوفوا الصحافة الأجنبية بتكتب عنه إيه؟ صلاح هو العنوان الرئيسي في كل صحافة العالم، وبعدين نلاقي واحد قاعد في بيته يقولك صلاح ماكانش كويس. ده أيقونة الفريق، وأيقونة مصر اللي العالم كله شايفها، ولازم نفخر بيه ونواصل الفخر بيه ومحمد صلاح أثبت في هذه البطولة أنه قائد هو القائد مش عاوزين المنتخب يشوف حاجه على السوشيال ميديا إلا الدعم ».