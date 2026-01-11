فن وإبداع.. تامر أمين يشيد بأداء المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بعد التأهل للدور قبل النهائي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن مصر كانت أمس على موعد مع الفرحة، خاصة بعد فوز المنتخب الوطني على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن كرة القدم لها سحر خاص، وهو ما ظهر في سعادة الشعب المصري بأنتصار المنتخب بالأمس.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن ما قدمه المنتخب الوطني بالأمس كان بمثابة فن وإبداع وتوفيق من الله سبحانه وتعالي بعد تحقيق الفوز على منتخب قوي بحجم المنتخب الأيفواري.

وتابع مقدم برنامج "أخر النهار"، ان مصر أخرجت وأقصت حامل اللقب في البطولة الأخيرة، مؤكدا أن حسام سن ظهرت بصماته من أداء جيد المنتخب،ـ وأصبح مدرب كبير يليق بطموحات المنتخب، وسيكون المدير الفني للمنتخب الوطني في كأس العالم.