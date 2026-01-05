بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء

علق الإعلامي تامر امين، على تعادل منتخب مصر مع منتخب بنين في مباراة دور الـ16 بكأس الأمم الافريقية واللجوء للأشواط الإضافية.

وقام تامر أمين بوضع يديه على رأسه وخلع النظارة على الهواء بعد هدف ياسر إبراهيم وهو هدف تقدم منتخب مصر على بنين في الشوط الإضافي الأول.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" فوقوا بقى يا لاعبي منتخب مصر ومينفعش منتخب مصر يقدم الأداء السيئ ده ومينفعش منتخب مصر يتغلب من بنين ".

واكمل تامر امين :" أنا مش عايز أبقى قاسي على لاعبي المنتخب لكن إن شاء الله منتخب مصر يصعد ويتأهل ".