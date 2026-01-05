تامر أمين عن مباراة منتخب مصر مع بنين بالكان: الواحد مش عارف يتمالك أعصابه

علق الإعلامي تامر امين، على تعادل منتخب مصر مع منتخب بنين في مباراة دور الـ16 بكأس الأمم الافريقية واللجوء للأشواط الإضافية.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الواحد مش عارف يقول إيه ويتمالك أعصابه إزاي بعد اللجوء للأشواط الإضافية ".

واكمل تامر امين :" إحنا صعبنا الماتش ده علينا جدا .. والمنتخب يقدم أسوأ أداء له منذ بداية بطولة أمم أفريقيا ".

ولفت تامر أمين :" مبارايات منتخب مصر في البطولة كانت مختلفة عن مباراة بنين والأداء كان أفضل بكثير ".

وتابع تامر امين :" هل الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبي منتخب مصر الأساسييين في مباراة أنجولا السبب في الأداء الحالي للاعبين".