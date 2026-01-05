نستحق الهدف.. إعلامي شهير ينتقد أداء منتخب مصر أمام بنين

انتقد امير هشام اداء المنتخب الوطني أمام بنين في الدور الـ ١٦ من بطولة أمم إفريقيا .



وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تراجع غير مبرر حاجة غريبة نستحق نستقبل هدف .. اقل مباراة للمنتخب ربنا يستر ".

أدرك منتخب بنين، التعادل، أمام منتخب مصر، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، المقامة بينهما الآن، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين، ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة، لكنها تصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

ونجح منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق مروان عطية.