أزمة الموسم بين المو وسلوت| تامر أمين: أيام محمد صلاح مع ليفربول انتهت

علق الإعلامي تامر أمين، على الأزمة التي حدثت بين اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، ومدرب نادي ليفربول سلوت، مشيرا إلى أن هذا الأمر تصدر كل وسائل الإعلامي الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية.

تصريحات محمد صلاح كشفت ما يحدث

وقال الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، إن تصريحات محمد صلاح كشفت ما يحدث وهناك من يقف مع هذا الأمر وأخرون لا يتفقون مع تصريحات محمد صلاح.

محمد صلاح لو ناوي يكمل يبقى خانه التوفيق

وتابع الإعلامي تامر أمين، أن محمد صلاح حرق كل المراكب بهذه التصريحات في رأي البعض، مستدركا أن :"محمد صلاح لو ناوي يكمل يبقى خانه التوفيق! في التوقيت والطريقة".

وأكمل تامر أمين، أن :"علاقة مع ليفربول تدخل دائرة المستحيل وأيامه ماتت مع الفريق الإنجليزي، وبهذه التصريحات يخسر الفريق الفني وإدارة ليفربول وهذا يعني أن صلاح سينتقل من ليفربول مع نهاية الموس على الأكثر".

