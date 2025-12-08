قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟

ايمان البكش

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة ، بسبب إهماله في ملف التصالح في مخالفات البناء وخدمة المواطنين، في خطوة حازمة وقرار رادع لجميع القيادات المحلية، لأي تقصير في خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم.

إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة


أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قراراً بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدني مستوي الأداء والتقصير في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الإشغالات بديوان الحي وكذا تقصير في مستوى النظافة .

جولة مفاجئة 

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين علي حي النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ولجنة من القطاع.

أسباب اقالة رئيس حي النزهة 

 جاء قرار إقالة رئيس حي النزهة بالقاهرة بعد رصد تقصير واضح في ملف التصالح وتدني مستوى النظافة وتراكم الإشغالات.

 ووجهت بحزمة من القرارات العاجلة لاستعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمة

* الاستماع لشكاوى المواطنين بشأن تأخر فحص ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي.

* توجيه بالانعقاد الدائم للجنة الفنية للتصالح للانتهاء من جميع الملفات المتوقفة.

* رفع كافة الإشغالات المتراكمة بديوان الحي وإيداعها بالمخازن ومنع تكرارها.

* تحسين مستوى النظافة ورفع مخلفات الهدم والبناء بالتنسيق مع شركة النظافة.

* استمرار حملات الإشغالات والمخالفات ومنع التعديات على الأرصفة والمحاور الحيوية.

* سحب سيارة المركز التكنولوجي المتنقل واستغلالها في محافظات أخرى لتعظيم الاستفادة.

* التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لحل المشكلات الفنية وتسريع تقديم الخدمات.

وقالت الدكتورة منال عوض :"عملنا تسهيلات كبيرة الفترة اللي فاتت علشان نساعد المواطنين… ساعدوا الناس تخلص مصالحها وتراجعوا ملفات التصالح أولًا بأول."

التنمية المحلية منال عوض إقالة رئيس حي النزهة محافظة القاهرة رئيس حي النزهة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن "أكلات تشعِر بالدِّفء" و"وصفات شتوية سريعة"
تريند TikTok الجديد… "المكرونة الكريمية بدون كريمة
