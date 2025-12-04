قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية لانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة الأمم المتحدة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة هي: القاهرة و المنصورة (محافظة الدقهلية)، وشبين الكوم (محافظة المنوفية) إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم لعام 2025، 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليصبح إجمالي عدد المدن المصرية الأعضاء في الشبكة 10 مدن، في إنجاز يعكس التقدم المستمر الذي تحققه مصر في دعم التعلم مدى الحياة والتنمية البشرية المستدامة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا الانضمام يأتي تتويجًا لجهود الوزارة والمحافظات  بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حيث تم إعداد ملفات ترشيح المدن الثلاث وفقًا لمعايير اليونسكو، والتي تشمل تعزيز سياسات التعلم الشامل،  وتوفير فرص تدريبية وتنموية لجميع الفئات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم يمثل إضافة نوعية للشبكة العالمية، حيث تتمتع هذه المدن بإرث ثقافي وتعليمي كبير، إلى جانب برامج ومبادرات طموحة تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة، وتحقيق شمول مجتمعي من خلال التعلم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز التعلم مدي الحياه كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة مصر 2030.

وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، علي جهود اللجنة ووزارة التعليم العالي في هذا الملف  والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجميع العاملين والقطاعات المعنية بالمحافظات للانضمام لشبكة مدن التعلم باليونسكو ، كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود قطاع التعاون الدولي بالوزارة لما قدمه من دعم فني وتنسيقي للمحافظات في إعداد ملفات متميزة، مما أسهم في انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم.

التنمية المحلية منال عوض منظمة اليونسكو

