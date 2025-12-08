قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
توك شو

أحمد رفعت يوضح ملابسات أزمة خبر نشر بموقعه ويؤكد احترامه للإجراءات القانونية

رنا عبد الرحمن

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن باب التقاضي حق مكفول للجميع، موضحًا أن أزمة نشبت عقب نشر خبر في الموقع الذي يرأس تحريره، بعدما أبلغه صديقه محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بأن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن حرر محضرًا ضده على خلفية الخبر المتداول.

وخلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أوضح رفعت أنه توجه فورًا إلى المحرر ورئيس القسم لمراجعة المحتوى ومعالجة أي خطأ، لافتًا إلى أنه شدد على ضرورة التواصل المباشر مع عبد العزيز السيد ونشر تصريحاته كاملة دون حذف أو تعديل، لضمان الدقة والحياد.

وأشار رفعت إلى أن الموقع قام بتصحيح الخبر وتدارك اللبس الذي حدث، موضحًا أن الجهات المعنية تعاملت معه باحترام كامل خلال تنفيذ أمر الضبط والإحضار. 

وأضاف أنه فوجئ في البداية باستدعائه من نيابة أمن الدولة، لكنه التزم بالإجراءات القانونية من اللحظة الأولى.

وأكد أن الضابط عرض عليه قرار الاستدعاء بشكل واضح دون أي تضييق، وأن المعاملة كانت على أعلى درجة من الاحترام، مشددًا على أن البعض حاول استغلال الواقعة وإثارة البلبلة.

واتهم رفعت جماعة الإخوان بمحاولة ترويج الشائعات حول القضية، مؤكدًا أنهم تاريخيًا لم يقدموا سوى “الدم والباطل”، وأنه لا يشرفه تدخلهم في أزمته ولا دفاعهم عنه، لأن خلافه معهم ممتد ومبدئي.

واختتم بالتأكيد على أن الموقع أنهى إجراءات التسجيل الأولية، بينما لا يزال ينتظر صدور الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شأنه شأن مواقع أخرى تخضع للمراجعة الفنية والقانونية.

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

