أحمد رفعت يوضح ملابسات أزمة خبر نشر بموقعه ويؤكد احترامه للإجراءات القانونية

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن باب التقاضي حق مكفول للجميع، موضحًا أن أزمة نشبت عقب نشر خبر في الموقع الذي يرأس تحريره، بعدما أبلغه صديقه محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بأن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن حرر محضرًا ضده على خلفية الخبر المتداول.

وخلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أوضح رفعت أنه توجه فورًا إلى المحرر ورئيس القسم لمراجعة المحتوى ومعالجة أي خطأ، لافتًا إلى أنه شدد على ضرورة التواصل المباشر مع عبد العزيز السيد ونشر تصريحاته كاملة دون حذف أو تعديل، لضمان الدقة والحياد.

وأشار رفعت إلى أن الموقع قام بتصحيح الخبر وتدارك اللبس الذي حدث، موضحًا أن الجهات المعنية تعاملت معه باحترام كامل خلال تنفيذ أمر الضبط والإحضار.

وأضاف أنه فوجئ في البداية باستدعائه من نيابة أمن الدولة، لكنه التزم بالإجراءات القانونية من اللحظة الأولى.

وأكد أن الضابط عرض عليه قرار الاستدعاء بشكل واضح دون أي تضييق، وأن المعاملة كانت على أعلى درجة من الاحترام، مشددًا على أن البعض حاول استغلال الواقعة وإثارة البلبلة.

واتهم رفعت جماعة الإخوان بمحاولة ترويج الشائعات حول القضية، مؤكدًا أنهم تاريخيًا لم يقدموا سوى “الدم والباطل”، وأنه لا يشرفه تدخلهم في أزمته ولا دفاعهم عنه، لأن خلافه معهم ممتد ومبدئي.

واختتم بالتأكيد على أن الموقع أنهى إجراءات التسجيل الأولية، بينما لا يزال ينتظر صدور الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شأنه شأن مواقع أخرى تخضع للمراجعة الفنية والقانونية.