أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
أخبار البلد

فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة العمل عن طرح مجموعة واسعة من فرص العمل الجديدة في واحدة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأمن والحراسة بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لـ توفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات الدراسية. 

وتشمل الفرص المطروحة 1900 وظيفة متنوعة برواتب مجزية تصل إلى 20 ألف جنيه، مع توفير عدد كبير من المزايا التي تضمن بيئة عمل مناسبة وفرصًا حقيقية للاستقرار الوظيفي.

التخصصات المطلوبة وأعداد الوظائف المتاحة

كشفت الوزارة أن الشركة أعلنت عن احتياجات عاجلة لعدد كبير من العاملين في ثلاثة تخصصات رئيسية. 

ويأتي على رأس هذه التخصصات وظيفة مدير مواقع بإجمالي 100 وظيفة برواتب تتراوح بين 17,000 و20,000 جنيه، وهي من أعلى الرواتب المتاحة في مجال الأمن والحراسة خلال الفترة الحالية.

 كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى 100 مشرف أمن برواتب بين 9,000 و10,000 جنيه، إلى جانب فتح الباب أمام 1700 وظيفة فرد أمن برواتب مجزية تتراوح بين 7,000 و9,000 جنيه، مما يعكس حجم التوسع الكبير الذي تنفذه الشركة في مواقع عملها المختلفة.

شروط التقديم والمزايا التي تقدمها الشركة

وأوضحت الوزارة أن الشروط المطلوبة تشمل أن يكون عمر المتقدم من 20 إلى 50 عامًا، مع قبول جميع المؤهلات الدراسية دون استثناء. 

كما أعلنت الشركة عن توفير مجموعة من المزايا المهمة لضمان راحة العاملين، أبرزها توفير وجبات يومية، وإقامة كاملة (سكن) للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي وتأمين صحي شامل، إلى جانب توفير مواصلات من وإلى مواقع العمل لضمان سهولة الانتقال.

مناطق العمل المتاحة داخل وخارج الجيزة

وأشارت وزارة العمل إلى أن فرص العمل المطروحة تغطي عددًا واسعًا من المناطق الحيوية داخل محافظة الجيزة وخارجها، حيث تشمل مواقع العمل: التجمع، الشيخ زايد، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة 6 أكتوبر، دائري المعادي، العاشر من رمضان، مسجد الفتاح العليم. 

كما تمتد فرص التعيين إلى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة والغربية والجيزة وأسوان والوادي الجديد والأقصر والفيوم والإسماعيلية، وهو ما يتيح للراغبين في العمل اختيار الموقع الأقرب لهم أو الأنسب لطبيعة ظروفهم.

طريقة التقديم وبيانات التواصل

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الوظائف إلى التوجه مباشرة لإجراء المقابلات الشخصية بمقر الشركة في العنوان التالي: 22 (أ) عمارات العبور – طريق صلاح سالم – الدور الثاني.

كما يمكن التواصل للاستفسارات على الأرقام المعلنة من المدير المسؤول أ. محمد سمير، وهي: 01055217229، و01228360956، و01062211979، وذلك لتسهيل التواصل وتقديم الدعم الكامل للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.

وزارة العمل فرص العمل الجديدة شركات القطاع الخاص فرص العمل وظيفة مدير مواقع مجال الأمن والحراسة

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

