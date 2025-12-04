قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
360 فرصة برواتب تصل لـ15 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل، عن توفير 360 فرصة عمل جديدة داخل إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تشغيل مناسبة وتحسين بيئة العمل للشباب.

وزارة العمل

تخصصات ورواتب وظائف وزارة العمل

جاءت الوظائف المتاحة وفق الآتي:

- 100 مندوب مبيعات: براتب يتراوح بين 13,000 إلى 15,000 جنيه

- 100 سائق مبيعات: يشترط الحصول على رخصة مهنية، وبراتب يتراوح بين 8,000 - إلى 9,000 جنيه

- 50 سائق: يشترط رخصة مهنية، وبراتب بين 8,000 و9,000 جنيه

- 100 عامل إنتاج: برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة

- 10 مدخلي بيانات: برواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور

وأكدت وزارة العمل أن الشركة توفر مزايا تنافسية وفرصًا حقيقية للتدرج الوظيفي داخل قطاعاتها المختلفة، مما يجعل الوظائف المطروحة فرصة جيدة للراغبين في بدء مسار مهني مستقر.

موعد وطريقة التقديم لوظائف وزارة العمل 

حددت الوزارة موعد بدء المقابلات الشخصية اعتبارًا من اليوم، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، على مدار شهر كامل.
تُجرى المقابلات بمقر فرع الشركة في:
شارع مراد – الجيزة
ودعت وزارة العمل الشباب إلى الإسراع بالتقديم قبل اكتمال العدد المطلوب، وللاستفسار خصصت رقمًا للتواصل:
01033556334

كان وزير العمل محمد جبران قد عقد اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة مع متابعي الأحكام بمديريات العمل على مستوى المحافظات، وذلك لمتابعة سير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن محاضر المخالفات المُحررة ضد المنشآت غير الملتزمة...وخلال اللقاء، استعرض الوزير مستويات الأداء في تنفيذ الأحكام، واطّلع على المقترحات والملاحظات والمعوقات التي تواجه العاملين في متابعة هذه الملفات، مؤكداً أهمية رفع كفاءة العمل القانوني والإداري بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات.

وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل جميع العقبات أمام فرق المتابعة، مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وتحقيق الانضباط في سوق العمل يأتيان على رأس أولويات الوزارة، بما يسهم في حماية حقوق العمال ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال في إطار من العدالة وتطبيق القانون... كما وجّه الوزير بضرورة تعزيز التواصل الدائم بين ديوان عام الوزارة ومديريات العمل، والمتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز الملفات القانونية، لضمان التطبيق السليم والمنضبط لكافة أحكام قانون العمل.

