وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياحظ النادي اللي هيلعب ليه..سهام صالح تشيد بموهبة حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
يارا أمين

أشادت الإعلامية سهام صالح، بموهبة اللاعب حامد حمدان بعد لعبه اليوم في المنتخب الفلسطيني.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "جودة هايلة وامكانيات قوية وقابلة للتطور ويا حظ النادي اللي هيلعب ليه حامد حمدان في يناير".

قدّم حامد حمدان واحدًا من أفضل عروضه مع منتخب فلسطين خلال مواجهة تونس التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

 وظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بأداء لافت أسهم بشكل مباشر في عودة "الفدائي" بالنتيجة بعد التأخر بهدفين.

أبرز أرقام حامد حمدان أمام تونس

  • هدف مسجّل: أحرز الهدف الأول لفلسطين في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من خارج المنطقة.
  • تسديدات على المرمى: 2 تسديدتين بين القائمين والعارضة.
  • إجمالي التسديدات: 3 محاولات.
  • محاولات ناجحة في الثلث الهجومي: قدّم 4 تمريرات مفتاحية أسهمت في فرص هجومية خطيرة.
  • دقة التمرير: 82%.
  • التحامات ناجحة: 5 التحامات ناجحة من أصل 8 محاولات.
  • مراوغات ناجحة: 3 مراوغات ساهمت في تحريك الهجوم.
  • لمسات داخل منطقة جزاء تونس: 6 لمسات.
  • استرجاع الكرة: 4 مرات.
الإعلامية سهام صالح حامد حمدان المنتخب الفلسطيني تونس تعادل فلسطين وتونس

