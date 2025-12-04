ياحظ النادي اللي هيلعب ليه..سهام صالح تشيد بموهبة حامد حمدان

أشادت الإعلامية سهام صالح، بموهبة اللاعب حامد حمدان بعد لعبه اليوم في المنتخب الفلسطيني.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "جودة هايلة وامكانيات قوية وقابلة للتطور ويا حظ النادي اللي هيلعب ليه حامد حمدان في يناير".

قدّم حامد حمدان واحدًا من أفضل عروضه مع منتخب فلسطين خلال مواجهة تونس التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بأداء لافت أسهم بشكل مباشر في عودة "الفدائي" بالنتيجة بعد التأخر بهدفين.

أبرز أرقام حامد حمدان أمام تونس