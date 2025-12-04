قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

"كرة جميلة والتزام كبير".. سيد معوض يشرح أسباب تألق فلسطين في كأس العرب

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
إسلام مقلد

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الفلسطيني هو مفاجأة النسخة الحالية من بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعدما قدّم مستويات مميزة ونتائج قوية خلال أول جولتين من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد فوزه التاريخي على قطر في الجولة الافتتاحية، ثم تعادله مع المنتخب التونسي في الجولة الثانية، ليضع نفسه في موقع متقدم نحو التأهل.
وقال سيد معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:
"منتخب فلسطين هو مفاجأة البطولة بعد انتصاره على قطر المتسلح بالأرض والجمهور."

وأضاف: "المنتخب الفلسطيني قدم مباراة كبيرة أمام تونس، ونجح في العودة بالنتيجة والخروج بنقطة ثمينة تعزز حظوظه في التأهل، حيث يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة للصعود للدور المقبل."

وأشار معوض إلى أنه لم يكن يتوقع أن تحمل بطولة كأس العرب هذا القدر من المتعة والإثارة، قائلاً: "بكل أمانة… فلسطين بتقدم كرة جميلة هجومياً ودفاعياً، وكل لاعب ملتزم بدوره، وده كله رغم عدم خوض فترات إعداد كافية بسبب الظروف اللي بيمروا بيها."

واختتم حديثه مؤكداً أن ما يقدمه منتخب السودان أيضاً يُعد من مفاجآت البطولة، بعدما اقتنص نقطة ثمينة من الجزائر حامل اللقب في الجولة الأولى.

سيد معوض الأهلي منتخب مصر المنتخب الفلسطيني بطولة كأس العرب كأس العرب

